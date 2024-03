Medizincheck: Entscheidung um Uzun gefallen

Nahezu alles spricht inzwischen dafür, dass sich Can Uzun im Sommer Eintracht Frankfurt anschließt. Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ steht der 18-jährige Offensivspieler vom 1. FC Nürnberg vor der Unterschrift bei den Hessen. Er soll am gestrigen Montag bereits den Medizincheck in Frankfurt absolviert haben.

Damit dürfte der lange Poker um Uzuns Zusage entschieden sein. Schon seit Wochen werden der Eintracht gute Chancen attestiert. Der künftige türkische Nationalspieler selbst bestätigte schon Gespräche mit dem Bundesligisten. Nun hat die SGE offenbar Nägel mit Köpfen gemacht, Borussia Dortmund aber auch ausländische Nebenbuhler ausgestochen.

Als Ablöse für Uzun ist ein Betrag von rund zehn Millionen Euro im Gespräch. In Nürnberg mussten die Verantwortlichen schnell einsehen, dass sie keine Chance auf den Verbleib ihres auf dem Papier noch bis 2027 gebundenen Offensiv-Juwels haben. Erst vor kurzem bestätigte Sportvorstand Dieter Hecking den bevorstehenden Klubwechsel.