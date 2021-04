Darmstadt verpflichtet Karic

Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht. Vom österreichischen Bundesligisten SCR Altach wechselt Emir Karic zu den Lilien. Der 23-jährige Linksverteidiger kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Emir Karic einen entwicklungsfähigen Spieler unter Vertrag genommen haben, der in der österreichischen Bundesliga bereits sein Potenzial gezeigt hat. Es freut uns, dass wir auf der Linksverteidiger-Position nun breiter aufgestellt sind und die Stelle doppelt besetzt haben“, sagt Carsten Wellmann, Sportlicher Leiter des SV 98. In Altach ist Karic meist gesetzt. In der laufenden Spielzeit kommt der Österreicher bislang auf 21 Saisoneinsätze.