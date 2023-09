Verratti verlässt PSG

Über elf Jahre spielte Marco Verratti für Paris St. Germain. In seiner Zeit konnte er zahlreiche Titel gewinnen, unter anderem neunmal die französische Meisterschaft und sechsmal den Ligapokal. Nun steht ein neues Kapitel in seiner Karriere bevor: Verratti wechselt zu Al Arabi.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselt für eine kolportierte Ablöse in Höhe von 45 bis 50 Millionen Euro nach Katar. Also in jenes Land, in dessen Besitz der verkaufende Klub PSG de facto steht.

Verratti war 2012 von Delfino Pescara in die französische Hauptstadt gewechselt und absolvierte seitdem 495 Spiele für den Klub. Der Rechtsfuß kommt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Mit seiner feinen Technik kann er dem Spiel entscheidende Akzente verleihen und den Spielfluss dirigieren. Diese Qualitäten waren bei PSG zuletzt aber nicht mehr gefragt.