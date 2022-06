FCA verleiht Stanic

Der Transfer von Jozo Stanic ist in trockenen Tüchern. Wie der FC Augsburg mitteilt, wechselt der 23-jährige Abwehrspieler auf Leihbasis zum kroatischen Erstligiten NK Varazdin. Schon vor vier Tagen hatte der FCA mitgeteilt, dass der Deal unmittelbar bevorsteht.

Stanic war in der vergangenen Saison an Wehen Wiesbaden ausgeliehen und absolvierte 25 Pflichtspiele für den Drittligisten. An Augsburg ist der Rechtsverteidiger noch bis 2024 gebunden. Für die Profis der Fuggerstädter absolvierte das Eigengewächs bislang lediglich ein Pflichtspiel.