FCA behält Zugriff: Mbuku nach Kroatien

Der FC Augsburg gibt seinen Flügelstürmer Nathanaël Mbuku nach Kroatien ab. Der lokale Spitzenklub Dinamo Zagreb sichert sich die Dienste des 22-jährigen Kongolesen. Zur Vertragslänge macht der neue Arbeitgeber keine Angaben. Den Augsburgern zufolge handelt es sich um einen festen Transfer, versehen mit einer Rückkaufoption.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic lässt sich zitieren: „Nach der guten Leihe in der Ligue 2 in der vergangenen Saison (bei der AS Saint-Étienne, Anm. d. Red.) bietet sich für Nathanaël mit dem Wechsel nach Kroatien eine sehr gute Möglichkeit, in einer spielstarken und dominanten Mannschaft weiterhin regelmäßig Einsatzminuten zu erhalten und darüber hinaus Erfahrungen im internationalen europäischen Wettbewerb zu sammeln.“