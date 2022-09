Nach Karriereende: Badstuber will Trainer werden

Holger Badstuber möchte dem Fußball treu bleiben. Im Interview mit dem ‚kicker‘ nach den Gründen für sein Karriereende als Spieler gefragt, erklärt der 33-Jährige: „Weil ich mich nicht mehr dort gesehen habe, sondern das Gefühl hatte, dass ich mich als Trainer weiterbilden und da meine Erfahrungen sammeln möchte. Den Abschnitt als Spieler kann ich zufrieden und glücklich beenden, jetzt freue ich mich auf den nächsten Abschnitt.“

Der ehemalige Innenverteidiger stand in der Bundesliga für den FC Bayern, Schalke 04 und den VfB Stuttgart auf dem Platz. Zuletzt war er für den FC Luzern in der Schweiz aktiv. Angebote von Klubs aus exotischeren Ligen lagen Badstuber zwar vor, eine Option war ein Engagement in einem weit entfernten Land für ihn aber nicht: „Für einen solchen Schritt ins ferne Ausland muss alles passen, Verein, Umfeld, Stadt. Und das Thema Europa war für mich erledigt. Also konnte ich mich mit dem Trainerdasein beschäftigen. Im neuen Jahr will ich damit beginnen und Schritt für Schritt meine Erfahrungen machen.“