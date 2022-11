Baumann bestätigt: Werder vor Kratt-Transfer

Werder Bremen steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung des kanadischen U20-Nationalspielers Ronan Kratt. Entsprechende Medienberichte bestätigt nun auch das vereinsnahe Onlineportal ‚DeichStube‘. Der Außenstürmer sei zunächst für das Regionalliga-Team eingeplant.

Manager Frank Baumann erklärt: „Ronan Kratt war bei uns in der U23 zehn Tage lang im Probetraining und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind mit den Beteiligten im Austausch. Es kann gut sein, dass er ab Januar bei unserer U23 dabei sein wird.“

Kratt, in der Saison 2021/22 für die U19 des SSV Ulm am Ball, kommt vom kanadischen Erstligisten York United an die Weser. In 14 Pflichtspielen verbuchte der 19-Jährige ein Tor und eine Vorlage. Bald soll der Durchbruch in Deutschland folgen.