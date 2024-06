Sevilla-Abschied & Klubsuche: Klarstellung von Ramos

Sergio Ramos hat sich zu den Hintergründen seines Abschieds vom FC Sevilla geäußert. „Der Verein hat alles Mögliche getan, um mich hier zu halten“, bemerkte der Abwehrstar auf der eigens einberufenen Pressekonferenz. Der 38-Jährige wurde folglich nicht aussortiert, sondern entschied sich aus freien Stücken für den Klubwechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe noch bei keinem Verein unterschrieben, es gibt Optionen und deshalb wollte ich diese Phase abschließen“, so Ramos weiter. Für den Abwehrstar könnte es in der nordamerikanischen MLS weitergehen. Der San Diego FC bewirbt sich und soll schon Gespräche geführt haben. Sevilla wiederum, so war gestern zu vernehmen, könnte Mats Hummels (35) als Nachfolger nach Andalusien lotsen. Ob diese Spur heiß wird, bleibt aber abzuwarten.