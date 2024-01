Gespräche laufen: Grujic zurück in die Bundesliga?

Der VfB Stuttgart bekundet konkretes Interesse an Marko Grujic (27), aktuell nur Ersatzspieler beim FC Porto. Zwischen den beiden Klubs sind nach Informationen von ‚Sky‘ bereits Gespräche angelaufen. Das Problem: Porto will den Gutverdiener verkaufen, die Stuttgarter präferieren eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Beim VfB könnte Grujic der dünn besetzten Zentrale mehr Tiefe verleihen. Hinter den gesetzten Angelo Stiller (22) und Atakan Karazor (27) fehlt so ein wenig die Alternative, denn Enzo Millot (21) hat eher in der Offensive seine Stärken.

Grujic wiederum bringt im Spiel gegen den Ball viel Körperlichkeit mit, auch wenn er in der laufenden Spielzeit auf gerade einmal sechs Liga-Einsätze für Porto kommt. Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß an den Klub aus der portugiesischen Hafenstadt noch bis 2026. Vor eineinhalb Jahren hatte Porto stolze neun Millionen Euro an Liverpool überwiesen.