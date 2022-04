Walter glaubt an HSV-Zukunft

Tim Walter rechnet fest damit, auch in der kommenden Spielzeit beim Hamburger SV an der Seitenlinie zu stehen. „Wir haben uns dazu entschlossen diesen Weg zu gehen und da hört man nicht einfach auf. Trotz der Enttäuschung heute, dass wir das Spiel verloren haben“, sagte der Cheftrainer im Anschluss an das 0:1 gegen Holstein Kiel. Bei der ‚ARD‘ antwortete er auf direkte Nachfrage, ob er 2022/23 immer noch beim HSV sei: „Das ist der Weg, den der HSV geht.“

Nach eigener Aussage sieht Walter viele „gute Dinge, die die Jungs dann auch auf den Platz bringen. Wir müssen uns dafür belohnen und daran konsequenter arbeiten. Das ist der nächste Schritt und den gehen wir.“ Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist der Aufstieg fünf Spieltage vor Schluss kaum noch realisierbar.