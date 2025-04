Mainz: Der Plan mit Eigengewächs Rieß

Mainz 05 will Torhüter-Eigengewächs Lasse Rieß zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, planen die Rheinhessen daher, den 23-Jährigen in der kommenden Saison zu verleihen. Nominell ist der 1,92 Meter große Keeper aktuell der zweite Mann hinter Robin Zentner. Dieser blieb bisher komplett verletzungsfrei und stand in allen Pflichtspielen der 05er im Kasten.

Eine Chance auf Einsätze soll Rieß ab Sommer anderorts bekommen. Der gebürtige Münsteraner ist bereits seit 2012 im Verein und lief in dieser Saison lediglich zweimal für die Zweitvertretung der Mainzer in der Regionalliga Südwest auf. Im Fall einer Leihe würde Daniel Batz (34) Stand jetzt wieder die Vertretung von Zentner übernehmen.