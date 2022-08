Wie Deco den Raphinha-Transfer ermöglichte

Der FC Barcelona kann sich mit Blick auf den Transfer von Raphinha offenbar bei dessen Berater Deco bedanken. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der Portugiese, der während seiner Karriere vier Jahre in Barcelona spielte, auf viel Geld verzichtet, um den Wechsel zu ermöglichen. Der Hintergrund: Chelsea bot inklusive Boni 73,3 Millionen Euro für Raphinha, Barça bekam letztlich den Zuschlag für 58 Millionen plus 7 Millionen an Bonuszahlungen.

Die ursprünglich mit Chelsea vereinbarte Provision für Deco belief sich dem Bericht zufolge auf 5,13 Millionen Euro. Weil sein Klient aber unbedingt für die Katalanen spielen wollte, verzichtete Deco laut der katalanischen Fachzeitung freiwillig auf das Geld, um den Wechsel zu ermöglichen.