Wolves suspendieren Jonny langfristig

Es wird einige Zeit vergehen, ehe Jonny Otto das nächste Mal für die Wolverhampton Wanderers auf dem Platz stehen wird. Wie der Premier League-Klub bekanntgibt, wird der spanische Außenverteidiger bis mindestens Ende Januar vom Teamtraining suspendiert. Dies sei die Folge eines „Vorfalls“ während eines Trainings, der vom Klub nicht detaillierter beschrieben wird.

Bereits die vergangenen zwei Pflichtspiele der Wolves hatte der 29-Jährige aus diesem Grund verpasst. Das genaue Strafmaß war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. „Es geht hier um einen Spieler, der ein großer Diener dieses Klubs war“, findet Sportdirektor Matt Hobbs dennoch versöhnliche Worte, „ein Vorfall wird nicht die Rolle schmälern, die er hier in erfolgreichen Zeiten gespielt hat. Jeder hat seine Momente und das ist alles, was es war.“ Jonny ist seit 2018 in Wolverhampton aktiv.