Spanien: Yamal reist ab

Lamine Yamal steht der spanischen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Schottland (Donnerstag, 20:45 Uhr) und Norwegen (Sonntag, 20:45 Uhr) nicht zur Verfügung. Wie der Verband mitteilt, musste der Rechtsaußen des FC Barcelona verletzungsbedingt abreisen. Den 16-Jährigen plagen muskuläre Probleme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntag beim 2:2 gegen den FC Granada war Yamal noch 76 Minuten für Barça im Einsatz gewesen. Spanien will sich mit zwei Siegen in der EM-Qualifikation in Gruppe A an die Spitze setzen. Aktuell thront Schottland dort mit 15 Zählern aus fünf Partien.