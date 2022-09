Moukoko reist von U21 ab

Youssoufa Moukoko wird nicht am morgigen Testspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen England (20:45 Uhr) teilnehmen. Wie der DFB mitteilt, ist der 17-jährige Stürmer angeschlagen und kehrt vorzeitig zu seinem Verein Borussia Dortmund zurück. Auch Keeper Nico Mantl (RB Salzburg) reist krankheitsbedingt ab.

In Dortmund zeigte Moukoko zuletzt aufsteigende Form, erzielte das Siegtor im Revierderby gegen Schalke 04 (1:0) und übte so Druck auf den formschwachen Konkurrenten Anthony Modeste auf. Ob Moukoko dem BVB am Samstag beim 1. FC Köln (15:30 Uhr) zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar.