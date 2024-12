Update bei Bayern-Trio: Neuer fehlt weiter

Der FC Bayern München hat vor dem Spiel am Dienstag (21 Uhr) in der Königsklasse gegen Shakhtar Donetsk das Abschlusstraining ohne Torhüter Manuel Neuer absolviert. Erstmals seit seinem Außenbandriss im Knie wieder voll ins Teamtraining integriert war hingegen Josip Stanisic. Auch Mathys Tel war wieder mit an Bord, nachdem er am Wochenende die Partie gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) noch krankheitsbedingt verpasst hatte. Wie ‚Bild‘ außerdem berichtet, wird Neuer nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen reisen, er fällt mit Rippenbeschwerden weiter aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit wird wohl wie schon gegen Heidenheim Daniel Peretz das Tor der Münchner hüten. Der deutsche Rekordmeister muss zudem noch auf eine ganze Reihe anderer Akteure verzichten. Unter anderem werden Harry Kane, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Alphonso Davies verletzungsbedingt gegen Donetsk in Gelsenkirchen nicht im Kader stehen.