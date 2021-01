Bestätigt: William auf dem Sprung zu S04

Rechtsverteidiger William befindet sich im Anflug auf Schalke 04. „Ich hoffe, dass es dem Verein gelingt, ihn definitiv zu verpflichten, dass er für uns spielberechtigt ist“, zitiert ‚Sport1‘ S04-Trainer Christian Gross. Man werden dann „schauen, wie er sich diese Woche integriert. Das Ziel ist es schon, dass wir ihn dann so schnell wie möglich einbauen.“

Schon am Samstag beim 1:0-Erfolg des VfL Wolfsburg gegen Leverkusen stand William nicht im Kader. Leihweise geht es für den 25-jährigen Defensivmann zu den Knappen, eine Kaufoption ist nach Informationen von ‚Sport1‘ nicht Teil des Deals.

Offensive Belebung für Schalke

Auf Schalke tritt William in Konkurrenz zu Timo Becker (23). Der gelernte Innenverteidiger erledigte seine Sache auf der rechten Außenbahn in den vergangenen Spielen vergleichsweise gut, kann aber in der Offensive schlichtweg nicht den gewünschten Druck entfachen.

Ganz anders William, der in Wolfsburg für seine Vorstöße bekannt war, in der Hierarchie aber hinter Kevin Mbabu (25) und Sommerneuzugang Ridle Baku (22) zurückgefallen ist.