Ärger um Angeliño: Galatasaray droht Leipzig

RB Leipzig droht Ärger um den verliehenen Profi Angeliño. Der spanische Linksverteidiger trägt seit Sommer das Trikot von Galatasaray und spielt für den türkischen Traditionsklub auch in der Champions League. Nun könnte dem 26-Jährigen aufgrund vertraglicher Hindernisse aber dauerhaft die Tribüne drohen.

Gala will laut ‚Bild‘ die im Leihdeal integrierte Kaufpflicht umgehen. Sobald Angeliño 20 Pflichtspiele absolviert hat, wäre ein permanenter Transfer für eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro vorgesehen. Galatasaray will so viel aber nicht zahlen und hat auf den Linksfuß bereits in den Ligaspielen gegen Kasimpasa (2:1) und Hatayspor (1:2) verzichtet. Derzeit steht Angeliño bei 17 Einsätzen.

Dem Bericht zufolge wollen die Verantwortlichen von Galatasaray Druck aufbauen, indem sie Angeliño bis Saisonende nicht mehr einsetzen. Nur wenn sich RB auf einen Rabatt einlassen würde, wäre man bereit, weiter auf dessen Dienste zurückzugreifen. RB-Sportchef Rouven Schröder sei mit dem Champions League-Teilnehmer in Kontakt, ein Preisnachlass soll für die Sachsen aber keine Option sein.