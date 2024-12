West Ham: Füllkrug vor Comeback

Niclas Füllkrug steht kurz vor seinem Comeback bei West Ham United. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Hammers gegen Leicester City am morgigen Dienstag (21:15 Uhr) äußerte sich Trainer Julen Lopetegui zu einem möglichen Einsatz des deutschen Nationalstürmers: „Er hat sich definitiv verbessert und ist sehr nah dran. Morgen kommt es vielleicht zu früh. Aber hoffentlich ist er im nächsten Spiel bereit.“

Am kommenden Montag empfangen die Londoner die Wolverhampton Wanderers. Dann hoffentlich wieder mit Füllkrug, der mit einer Achillessehnenreizung bei seinem neuen Klub seit Anfang September ausfällt. „Er ist noch nicht in Topform, denn er muss seine Fitness erst wiedererlangen. Drei Monate ohne Spielpraxis sind eine lange Zeit. Aber zum Glück ist er am Ende seiner Genesungszeit“, so Lopetegui.