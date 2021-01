BVB-Abgänge: Zorc schließt nichts aus

Michael Zorc will nicht ausschließen, dass sich der Kader von Borussia Dortmund bis zum Deadline Day am Montag noch verändern wird. „Es liegt bis heute Mittag nichts auf dem Tisch, über das wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen“, stellte der Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz klar, gab aber zu bedenken: „Ich möchte aber nie etwas ausschließen.“

Als Wechselkandidat Nummer eins gilt Mahmoud Dahoud. Der 25-jährige Mittelfeldspieler soll bei US Sassuolo, der AS Monaco sowie Olympique Marseille auf dem Wunschzettel stehen. Verstärkungen sind beim BVB hingegen eher nicht in Sicht: „Es gibt grundsätzlich immer Felder, auf denen man sich verbessern kann. Es ist aber kein Wunschkonzert. Es ist sehr schwierig für uns nachzujustieren.“