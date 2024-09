Statt Gala: Zwei Premier League-Optionen für Rabiot?

„Was Adrien betrifft, ist das eine peinliche Situation“, sparte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps am gestrigen Donnerstag nicht mit Kritik in Richtung seines Schützlings, der bei der EM unter ihm gesetzt war. Dass der Mittelfeldspieler nach dem Vertragsende bei Juventus Turin nach wie vor keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, liegt offenbar allein an ihm selbst.

Wie ‚TEAMtalk‘ berichtet, hat sich Galatasaray nach der Verpflichtung von Victor Osimhen voll auf Rabiot fokussiert und ein offizielles Angebot vorgelegt. Der Franzose zögert aber standhaft, hofft weiter auf eine Chance in der englischen Premier League.

Genau dort könnte tatsächlich noch eine Tür aufgehen. Wie das englische Onlineportal weiter berichtet, sondieren Manchester United und Newcastle United den Markt der vereinslosen Mittelfeldspieler und planen konkret eine Verpflichtung. Rabiot soll bei beiden Klubs auf dem Zettel stehen.