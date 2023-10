Transferzeugnis Real Madrid: Neuer König unter den Superstars

Kepa Arrizabalaga – Note 3

Aufgrund der schweren Knieverletzung von Thibaut Courtois benötigte Real einen erfahrenen neuen Keeper – und fand ihn in Kepa. Der 28-Jährige kam auf Leihbasis vom FC Chelsea und sagte dafür dem FC Bayern ab. Bislang spielt der Spanier in der Regel solide, leistete sich aber auch schon ein paar Wackler. Unterm Strich ist Kepa aber eine gute und verhältnismäßig günstige Lösung als Courtois-Vertreter.

Fran García – Note 3,5

Für fünf Millionen Euro holte Real sein Eigengewächs von Rayo Vallecano zurück – und bekam einen soliden Kaderspieler, um die Verletzung von Ferland Mendy aufzufangen. García startete gut und schaffte sogar den Sprung ins spanische Nationalteam. Zuletzt erhielt der 24-Jährige aber weniger Spielzeit. Dass im kommenden Sommer Alphonso Davies (22) vom FC Bayern zu Real kommen soll, spricht dafür, dass die Königlichen nicht dauerhaft mit García als Stammkraft planen.

Jude Bellingham – Note 1

103 Millionen Euro Sockelablöse überwies Real an Borussia Dortmund. Und macht Bellingham so weiter wie bisher, dürften wohl sämtliche der rund 31 Millionen an möglichen Bonuszahlungen erreicht werden. Als Mittelfeldspieler verpflichtet erkannte Carlo Ancelotti im Engländer schnell die Fähigkeit, als verkappter Stürmer aufzulaufen. Und Bellingham dankt es mit bislang ungeahnter Torgefahr: Elf Tore und drei Assists stehen nach seinen ersten zwölf Pflichtspielen zu Buche. Schon jetzt ist der 20-Jährige der neue König unter den Superstars.

Joselu – Note 2,5

Die Fußstapfen von Benzema sind riesig. Und lange herrschte Unglaube über die Tatsache, dass Real seine Vereinslegende „nur“ mit dem 33-jährigen Joselu ersetzen würde. Gemessen an den recht niedrigen Erwartungen liefert der Mittelstürmer bislang ordentliche Werte: Fünf Tore und zwei Assists stehen zu Buche. Insbesondere Joselus immense Kopfballstärke ist wichtig für Reals zuweilen flankenlastiges Spiel.

Arda Güler – ohne Bewertung

Bei Real verspricht man sich viel vom erst 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler. Deshalb legten die Blancos auch 20 Millionen Euro Ablöse für Güler auf den Tisch. Bislang konnte der Türke sein Talent aber verletzungsbedingt noch nicht zeigen.

