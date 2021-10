Sturmjuwel Vilhemsson lehnte BVB-Wechsel ab

Anders als in vielen anderen Fällen ist Borussia Dortmund ein hoffnungsvolles Talent durch die Lappen gegangen. Oscar Vilhelmsson, schwedischer Nachwuchsstürmer von IFK Göteborg, lehnte nach eigenen Angaben ein Angebot des BVB ab. „Ich hatte das Gefühl, dass es zum Wechseln noch ein bisschen zu früh für mich war“, begründet der 18-Jährige im schwedischen Podcast ‚BB-Podd‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen unterzeichnete Vilhelmsson beim IFK einen Profivertrag bis Ende 2023. Er sagt: „Ich habe großes Vertrauen in IFK Göteborg gespürt. Sie glauben an mich und ich glaube daran, dass sie den richtigen Plan für mich haben.“ Zuletzt stand der junge Torjäger viermal hintereinander in der Startelf von Göteborgs Profi-Mannschaft. Einen Treffer konnte er noch nicht verbuchen.