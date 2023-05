Arsenal: Nelson-Poker vor dem Ende

Reiss Nelson steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung beim FC Arsenal. Das berichtet das Fachmagazin ‚The Athletic‘, demzufolge der 23-Jährige in Kürze einen neuen Vierjahresvertrag unterschreiben wird. Das aktuell noch gültige Arbeitspapier läuft Ende Juni aus, die Personalie hat für die Gunners also höchste Dringlichkeit.

Nelson entstammt der Jugendabteilung der bereits als Vize-Meister feststehenden Londoner. In der Saison 2018/19 lief der Flügelstürmer leihweise für die TSG Hoffenheim auf, in der Spielzeit 2021/22 für Feyenoord Rotterdam. Bei Arsenal hat er sich auch in dieser Saison nicht als Stammspieler etablieren können, wird aber als Vertreter von Topstar Bukayo Saka (21) gebraucht.

