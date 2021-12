Barça: Corona verschiebt Alves-Debüt

Der FC Barcelona muss vorerst auf die Dienste von Neuzugang Dani Alves verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, wurde der Brasilianer positiv auf Corona getestet und umgehend in häusliche Quarantäne geschickt. Auch Teamkollege Clément Lenglet (26) hat sich infiziert.

Damit verzögert sich das Comeback von Alves im Barça-Trikot. Am Sonntag gegen den FC Valencia (21 Uhr) wäre der 38-Jährige zum ersten Mal seit seiner Rückkehr spielberechtigt gewesen. Zuletzt stand der Außenverteidiger bis Mitte September beim FC São Paulo unter Vertrag und war seitdem vereinslos.

Clément Lenglet and Dani Alves have both tested positive for Covid-19 and will not be taking part in tomorrow’s training session at 6.00pm CET at the Ciutat Esportiva Joan Gamper.



