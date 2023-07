Baba vor Wechsel nach Griechenland

Abdul-Rahman Baba winkt ein neues Abenteuer in Griechenland. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, arbeitet PAOK Saloniki an einer Verpflichtung des ghanaischen Linksverteidigers. Die Gespräche mit dem FC Chelsea sollen gut voranschreiten und nur noch letzte Details ausstehen.

Baba wird zunächst ablösefrei in den Norden Griechenlands wechseln, so die Tageszeitung. Sollte sich PAOK in der kommenden Saison für den Europapokal qualifizieren, soll nachträglich noch etwas Geld auf das Konto der Blues wandern. Auch in Deutschland war der 29-Jährige schon am Ball, spielte für Greuther Fürth, den FC Augsburg und Schalke 04.

