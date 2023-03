Füllkrug: Turin stellt Anfrage

Niclas Füllkrug weckt Interesse in der italienischen Serie A. Wie der Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, will der FC Turin sein Glück beim 30-jährigen Mittelstürmer versuchen und die Konditionen für einen Transfer in Erfahrung bringen. Füllkrug ist noch bis 2025 bei Werder Bremen unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Führender der Bundesliga-Torschützenliste und aktuelle Nummer eins im Sturm der deutschen Nationalmannschaft ist Füllkrug eine Nummer zu groß für Torino. Der Tabellenelfte der Serie A mag sein Glück versuchen können – die Erfolgsaussichten gehen allerdings gegen Null. Füllkrug wird im Sommer interessantere und lukrativere Optionen haben.

Lese-Tipp

Werder: Fritz kündigt Ducksch-Gespräche an