„Besserer Spieler als bei Ajax": Ten Hag schwärmt von Mazraoui

Erik ten Hag hat die Entwicklung von Noussair Mazraoui in den höchsten Tönen gelobt. Im vereinsinternen Interview betont der 54-jährige United-Trainer: „Ich weiß, oder sagen wir, ich wusste, wie gut er ist, und ich denke, er hat sich seit seiner Zeit in Deutschland noch sehr verbessert. Und er ist sogar ein besserer Spieler, als ich ihn bei Ajax hatte. Seine Entwicklung als Spieler und als Mensch ist gewaltig und beeindruckend. Ich hoffe also, dass er diesen Prozess fortsetzt.“

Für ten Hag steht am heutigen Mittwoch (21 Uhr) in der Europa League ein Wiedersehen mit seinem Jugendverein Twente Enschede bevor. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte der Niederländer 257 Spiele für Twente. Auch Mazraoui kennt die Tukkers aus seiner Zeit bei Ajax Amsterdam gut, für ihn stehen im direkten Vergleich drei Siege und ein Unentschieden in vier Spielen zu Buche.