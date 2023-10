Wintertransfer: St. Paulis Shootingstar Saad in die Bundesliga?

Für Elias Saad und den FC St. Pauli läuft es in den vergangenen Wochen blendend. Platz eins in der Liga spiegelt die überragende Mannschaftsform wider. Die Kiezkicker sind saisonübergreifend 14 Spiele ungeschlagen. Saad selbst steht aktuell bei drei Toren in neun Spielen.

Innerhalb weniger Monate hat sich der in Hamburg geborene Tunesier zu einer unverzichtbaren Flügelwaffe für Pauli-Trainer Fabian Hürzeler entwickelt. Eine Entwicklung, die Werder Bremen angelockt hat. Einem Bericht der tunesischen Tageszeitung ‚La Presse‘ zufolge haben die Werderaner ein Auge auf den flinken Flügelflitzer geworfen und forcieren sogar einen potenziellen Wechsel im Winter. Kontakt zum Spieler selbst besteht laut der ‚Bild‘ aber noch nicht.

Der Vertrag des 23-Jährigen ist noch bis 2026 gültig. Für St. Pauli würde ein Verkauf einen Verlust an Technik und viel Tempo bedeuten. Klar ist: Saad bringt das Potenzial für Bundesligafußball mit.