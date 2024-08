Hoffenheim pokert: Zweites Gendrey-Angebot in Arbeit

Der Ruck durch die Führungsriege bei der TSG Hoffenheim hat die Transferplanungen für die kommende Saison deutlich verzögert. Kein Wunder, dass Frank Kramer derzeit alle Hände voll zu tun hat. Der Sportliche Leiter muss den Kader der TSG umgehend verstärken, um Trainer Pellegrino Matarazzo möglichst viele bundesligataugliche Werkzeuge an die Hand zu geben.

Am Abend berichtete Gianluca Di Marzio von einem Hoffenheimer Angebot für Valentin Gendrey. Die Offerte über sieben Millionen Euro wurde von US Lecce abgelehnt, das kann FT bestätigen. Nach FT-Informationen arbeitet man im Kraichgau aber schon an einem verbesserten Angebot für den Rechtsverteidiger und zeigt Bereitschaft, noch etwas tiefer in die Tasche zu greifen, um Gendrey zu verpflichten.

Eine Einigung zwischen dem Spieler und Hoffenheim wird keine große Hürde darstellen. Die Partien haben sich bereits grob ausgetauscht und die Eckdaten besprochen, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Der 24-jährige Franzose wäre bereit für den Wechsel nach Deutschland. In Lecce ist der frühere U21-Nationalspieler allerdings gesetzt, der Serie A-Klub bräuchte bei einem Verkauf dementsprechend Ersatz.