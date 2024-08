Neue Abwehr-Spuren bei der TSG

Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Wunschspieler für die Innenverteidigung auserkoren. Nach diversen geplatzten Deals soll laut ‚Sky‘ nun Martin Vitik (21) von Sparta Prag kommen, die Gespräche laufen. Plan B sei dessen tschechischer Landsmann Robin Hranac (24) von Viktoria Pilsen.

Außerdem will Hoffenheim noch auf der rechten Abwehrseite aufrüsten. Zu diesem Zweck hat man laut Gianluca Di Marzio nun ein Angebot über sieben Millionen Euro bei US Lecce für Valentin Gendrey (24) abgegeben. Der ehemalige französische U21-Nationalspieler steht noch bis 2026 in Italien unter Vertrag.