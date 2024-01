Mourinho verteilt Korb – Gespräche mit Neapel?

José Mourinho zieht es doch nicht in den Mittleren Osten. Wie der spanische Journalist Pedro Morata berichtet, wird The Special One nicht wie in saudischen Medien bereits verkündet neuer Trainer von Al Shabab.

Mourinho war vor fünf Tagen als Coach der AS Rom entlassen worden. Laut der englischen ‚Times‘ strebt der 60-Jährige nun ein weiteres Engagement in der italienischen Serie A an. So sei Mourinho etwa bereit zu Gesprächen mit der SSC Neapel.