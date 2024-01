Arminia leiht Momuluh aus

https://www.arminia.de/neues/schlagzeilen/detail/dsc-leiht-monju-thaddaeus-momuluh-aus

DSC leiht Monju Thaddäus Momuluh aus

Der DSC Arminia hat am Mittwoch Monju Thaddäus Momuluh vom Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Die Vereinbarung über die Leihe des Offensivspielers gilt bis zum 30. Juni 2024. Der 21-jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 ausgebildet und kam in der laufenden Saison einmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft von 96 bestritt Momuluh in dieser Saison acht Spiele, in denen er vier Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete. Bei Arminia Bielefeld wird er die Rückennummer 14 tragen.