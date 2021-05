Preis für Icardi steht

Die Zeit von Mauro Icardi bei Paris St. Germain könnte sich schon wieder dem Ende zuneigen, der Topklub hat bereits den Wert für den Torjäger taxiert. Dieser liegt einem Bericht der ‚L'Equipe‘ zufolge zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Der Vertrag des Argentiniers ist noch bis 2024 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitdem PSG im vergangenen Sommer 50 Millionen für den vorherigen Leihspieler auf den Tisch legte, um ihn fest unter Vertrag zu nehmen, läuft es bei Icardi nicht mehr rund. In der Liga warfen ihn mehrere Verletzungen immer wieder aus der Bahn und in der Champions League hat man gerade gegen andere Topvereine bemerkt, wie schwer sich der 28-Jährige tat. Ob der Torjäger eine Zukunft in der französischen Hauptstadt hat, ist ungewiss.