Bedient sich Neapel in Mailand?

Die SSC Neapel könnte auf der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld beim AC Mailand fündig geworden sein. Wie Fabrizio Romano berichtet, befinden sich beide Vereine in Gesprächen über einen Transfer von Yunus Musah. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Zwischen dem Spieler und Napoli herrscht Einigkeit, er selbst kann sich demnach für einen Transfer an den Vesuv begeistern. Neapels Trainer Antonio Conte soll ein großer Fan des Amerikaners sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Mailand pendelte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison zwischen Startelf und Ersatzbank. In 29 Serie A-Spielen griff man bei den Rossoneri auf die Dienste von Musah zurück. In Zukunft könnte er dann für den amtierenden italienischen Meister auflaufen.