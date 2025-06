Der neue BVB-Plan mit Sancho

Jadon Sanchos Karriere verläuft bei weitem nicht so, wie er es sich nach seinem Abgang von Borussia Dortmund 2021 erhofft hatte. 85 Millionen Euro legte Manchester United für den Flügelspieler auf den Tisch, der wurde jedoch bis heute bei den Red Devils nicht glücklich. Zwischenzeitlich kehrte der verlorene Sohn für eine Halbserie zum BVB zurück und zeigte zumindest annähernd, welches Potenzial noch immer in ihm schlummert.

Das scheint die Dortmunder wirklich nachhaltig beeindruckt zu haben, denn die Schwarz-Gelben erwägen laut ‚The Athletic‘ eine erneute Rückholaktion des Engländers – diesmal jedoch in einer neuen Rolle. Der BVB baut derzeit seine Offensive um und sieht den 25-Jährigen demzufolge als potenzielle Nummer zehn.

Neue Rolle, neue Chance?

Sancho könnte somit im 3-4-2-1-System von Niko Kovac hinter Stürmer Serhou Guirassy (29) eingesetzt werden und im Zentrum seine mittlerweile auffälligen Tempodefizite eher kaschieren als auf den Flügeln.

Bereits am gestrigen Montag sickerte durch, dass Dortmund an einer möglichen Verpflichtung interessiert ist und darum gebeten hat, über die weiteren Entwicklungen zu Sanchos Zukunft informiert zu werden.

Bei einem Jahr Restvertragslaufzeit dürfte ein Transfer des Engländers für den BVB zu stemmen sein – erst recht, wenn Jamie Gittens (20) den Klub für eine hohe Ablöse verlässt. Die Gehaltswünsche des feinen Technikers dürften allerdings üppig ausfallen.

Eine Sache der Finanzen

In der abgelaufenen Saison war Sancho an den FC Chelsea verliehen und lieferte mit 15 Torbeteiligungen in 42 Pflichtspieleinsätzen eine passable Performance ab. Dennoch kauften sich die Blues aus ihrer vereinbarten Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro heraus und zahlten stattdessen sechs Millionen Euro Strafe an United.

Manchester droht nun auf dem Transfer-Flop sitzenzubleiben. Das sieht der BVB laut ‚The Athletic‘ als Chance, einen finanziell machbaren Deal vorzuschlagen. Auch bei Sancho selbst bleibe der Verein optimistisch, „dass die Rückkehr ins Westfalenstadion, wo er so viele Höhepunkte seiner Karriere erlebt hat, für ihn reizvoll sein könnte“.