Barça ist wieder reich | Happy Birthday Newcastle?

Barça is back

Der FC Barcelona hat einen monatelangen finanziellen Drahtseilakt hingelegt – mit Erfolg. Mittlerweile träumt der finanziell angeschlagene Gigant von einer besseren Zukunft. Die Katalanen befinden sich mitten in der „wirtschaftliche Aufholjagd“, wie die ‚Sport‘ in ihrer heutigen Titelstory schreibt. „Barça erholt sich von der Finanzkrise“, heißt es weiter. Barcelona hat demnach in der Saison 2021/22 einen Gewinn von 98 Millionen Euro erwirtschaftet. Das neue Budget ist auf mittlerweile 1,2 Milliarden Euro angewachsen und die ‚Sport‘ ist sich sicher, dass sich Barça vollständig von den Folgen der Corona-Pandemie erholen wird: „Die Kranken werden gesund.“

Happy Birthday Magpies

Auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass Newcastle United vom saudi-arabischen Staatsfond PIF übernommen wurde. Zeit für den ‚Mirror‘, den Magpies zum Geburtstag zu gratulieren und Bilanz zu ziehen. Acht Spieler fanden für rund 240 Millionen Euro den Weg St. James‘ Park. Bis Newcastle an den Top-Vier kratzt, kann es dennoch ein paar Transferfenster dauern. „Der Klub ist zu einem funktionierenden Verein geworden und nicht zu einem ausgehöhlten Billigbetrieb“, lautet das erste Fazit.

Reals neues Zauberdreieck

Es ist ein neues Zaubertrio in der Stadt – so die Meinung der in Madrid ansässigen ‚as‘. „Die neuen Chefs“, prangt auf der heutigen Titelseite der Sporttageszeitung. Gemeint sind Vinicius, Rodrygo und Federico Valverde. Denn die drei zeichnen sich für „55 Prozent der Tore Madrids verantwortlich“. Genauer gesagt gehen 15 der bisher 27 Treffer aus das Konto der jüngeren Generation beim Weißen Ballett. Ab Sommer 2023 soll die junge Madrider Garde der ‚Marca‘ zufolge um Jude Bellingham vom BVB erweitert werden. Bei Real sei „die Operation in vollem Gange“.