Barça: Durchbruch bei Roberto?

Der FC Barcelona macht Fortschritte in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von Sergi Roberto. Wie der spanische Radiosender ‚CCMA‘ berichtet, trafen sich die Parteien unter der Woche, um die Konditionen des neuen Vertrags zu besprechen. Der 32-Jährige habe bereits geäußert, bei Barça bleiben zu wollen.

„Ich will bleiben und der Verein will auch, dass ich bleibe. Sie sind sehr zufrieden mit meiner Arbeit“, wird Roberto zitiert. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft in diesem Sommer aus.