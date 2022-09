Luft für Reis immer dünner – zwei Nachfolge-Kandidaten

Fünf Spiele, null Punkte, drei zu 15 Tore – der Start in die Bundesligasaison ging für Thomas Reis und seinen VfL Bochum komplett in die Hose. Allmählich wird es für den Cheftrainer, der am morgigen Dienstag sein dreijähriges Dienstjubiläum feiert, richtig ungemütlich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll die aktuelle Situation rund um Reis klubintern „erneut besprochen werden“.

Dass sich die Verantwortlichen um den neuen Sportgeschäftsführer Patrick Fabian zur Entlassung entschließen, ist längst nicht mehr ausgeschlossen. Da wäre nämlich nicht nur der verkorkste Saisonstart, sondern auch die Irritationen um Reis‘ angebliche Verhandlungen mit Schalke 04. Von diesem Vorgang wollen verschiedene Medien erfahren haben, der 48-Jährigen bestreitet all das jedoch.

Grammozis an die Castroper?

Laut ‚Bild‘ werden im Bochumer Umfeld schon zwei potenzielle Nachfolger gehandelt. Da wäre zum einen Ex-Bundesligaprofi Heiko Butscher, der aktuell die U19 des VfL unter seinen Fittichen hat. Und auch der zweite Name ist ein alter Bekannter: Dimitrios Grammozis stand bis März diesen Jahres ein Jahr lang an der Seitenlinie des schon erwähnten königsblauen Ruhrpott-Rivalen.

Plan B und C haben die Bosse also womöglich schon in der Schublade. Sollte Reis eine weitere Chance erhalten, müssen er und seine Mannschaft dringend anfangen zu punkten. Der Vertrag des gebürtigen Wertheimers endet nach der laufenden Spielzeit. Eine Verlängerung dürfte aktuell kein Thema sein.