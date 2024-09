England-Schlusslicht Everton: Jobgarantie für Dyche

Sean Dyche kann sich seines Trainerjobs beim FC Everton wohl ungeachtet des Saisonverlaufs sicher sein. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge wollen Mehrheitsaktionär Farhad Moshiri und Direktor Profifußbal Kevin Thelwell „zumindest für den Rest der Saison“ am 53-Jährigen festhalten. Und das, obwohl die Toffees mit drei Niederlagen in die Premier League-Saison gestartet sind und derzeit den letzten Tabellenplatz belegen.

In der vergangenen Saison hielt Dyche Everton in der Liga, obwohl dem Klub zweimal Punkte wegen Mehrausgaben abgezogen wurden. Aufgrund dessen war in diesem Transfersommer keine große Shoppingtour möglich. 50 Millionen Euro gaben die Toffees für Neuzugänge aus, dem gegenüber stehen Einnahmen von rund 83 Millionen Euro. Als größter Erfolg dürfte der Verbleib von Innenverteidiger-Talent Jarrad Braithwaite (22) gelten. Um den Nationalspieler warb Manchester United wochenlang, Everton beharrte stets auf einer Ablöse von 82 Millionen Euro.