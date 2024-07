Everton wildert in der Ligue 1

Jake O’Brien steht kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 23-Jährige Olympique Lyon zeitnah verlassen und sich dem FC Everton anschließen. Beide Vereine haben sich bereits auf den Deal geeinigt, der Medizincheck soll am morgigen Sonntag stattfinden. Die Höhe der Ablöse ist bisher noch nicht bekannt.

O’Brien hat sich mit dem Premier League-Klub ebenfalls bereits auf die persönlichen Bedingungen geeinigt. Der Innenverteidiger soll in Everton einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der Ire war erst im vergangenen Sommer aus der Jugend von Crystal Palace nach Lyon gewechselt. Dort hat er in der abgelaufenen Saison derart überzeugt, dass nun der nächste Karriereschritt in England folgen soll.