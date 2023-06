BVB-Gespräch: Zwei Optionen für Can

Borussia Dortmund drängt in der Personalie Emre Can auf eine Entscheidung. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat der Vizemeister dem 29-Jährigen mitgeteilt, wie man die kurzfristige Zukunft plant. Ein Jahr vor Vertragsende gebe es zwei Optionen für Can: Verkauf oder Verlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen ablösefreien Abgang im Sommer 2024 wolle der BVB unbedingt vermeiden. Auf eine Verlängerung deutet derzeit allerdings wenig hin, berichteten die ‚Ruhr Nachrichten‘ kürzlich. Can zählt zu den Top-Verdienern – denkbar, dass er für eine erneute Unterschrift in Dortmund Abstriche machen müsste.

Lese-Tipp

Reyna auf Abstellgleis: BVB denkt über Verkauf nach

Der Mittelfeldspieler selbst hat laut ‚Sport1‘ noch nicht entschieden, wo er seine Zukunft sieht. Gespräche soll es im vergangenen Sommer mit Tottenham Hotspur gegeben haben. Über aktuelle Can-Interessenten ist derweil noch nichts durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter