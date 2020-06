„Jadon muss schlauer und erwachsener sein“

Emre Can (26) hat seinem jüngeren Teamkollegen Jadon Sancho (20) einen verantwortungsvolleren Umgang mit medialen Themen ans Herz gelegt. „In solchen Sachen muss er einfach ein bisschen schlauer und erwachsener sein. Er muss erwachsener werden und in Zukunft darf er sich solche Fehler nicht mehr leisten“, sagte Can im Anschluss an den 1:0-Erfolg gegen Hertha BSC.

Gemeint ist die Friseur-Affaire, die die DFL mit einer Geldstrafe belegt hat. Leicht hätte dies auch zu einer Sperre führen können. „Ich glaube, man muss Jadon ein bisschen führen. Wir als Mannschaft sind auch verantwortlich und müssen da auch mal mit ihm reden“, so Can, der in diesem Ansatz Unterstützung von Trainer Lucien Favre erhält: „Du brauchst in einer Mannschaft drei oder vier Leader, die etwas sagen müssen. Das ist nötig.“