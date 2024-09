Van Dijk: „Bin der große Anführer und möchte es bleiben“

Virgil van Dijk möchte auch in der Zukunft weiter für den FC Liverpool und die niederländische Nationalelf auflaufen. Auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des Nations League-Duells mit der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Dienstagabend (20:45 Uhr) stellte der Kapitän beider Mannschaften klar: „Bei beiden Teams bin ich immer noch Virgil van Dijk, der große Anführer. Und das möchte ich auch in den nächsten zwei Jahren bleiben.“ Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Reds läuft im kommenden Sommer aus, beide Parteien befinden sich jedoch in Gesprächen über die weitere Zukunft des 33-Jährigen.

Van Dijks sehr emotionale Reaktion im Anschluss an das bittere Halbfinal-Aus gegen England durch ein Last-Minute-Tor bei der Europameisterschaft im Sommer wurde von vielen Experten als ein Zeichen eines bevorstehenden Rücktritts aus der Elftal gewertet. Ein Abschied ist für den Niederländer derzeit jedoch kein Thema: „Ich verstehe, dass es unklar war, wie ich zu all dem stehe, denn nach dem Spiel war ich so enttäuscht und voller Emotionen. Es kam vielleicht so rüber, als wäre es mein letztes Länderspiel gewesen. Ich hatte an diesem Abend Zweifel, und ich habe das auch angedeutet. Nachdem ich im Urlaub etwas Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie verbringen konnte, hat sich alles sehr schnell wieder beruhigt.“