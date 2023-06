Gladbach-Talent nach Belgien

Borussia Mönchengladbach lässt Noah Adedeji-Sternberg nach Belgien ziehen. Laut Fabrizio Romano unterschreibt der 18-Jährige noch am heutigen Freitag einen Vierjahresvertrag beim KRC Genk. Die Ablöse soll bei einer Million Euro liegen.

Adedeji-Sternbergs Kontrakt am Niederrhein läuft in einem Jahr aus. In der abgelaufenen Saison spielte der Offensivmann für Gladbachs U19 (20 Einsätze, 16 Scorerpunkte). Zweimal lief er im vergangenen Jahr für Belgiens U17-Auswahl auf.

