Mega-Offerte für Toney

Für Ivan Toney vom FC Brentford könnte ab diesem Sommer ein Abenteuer in der Wüste anstehen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat Al Ahli dem 28-jährigen Stürmer ein Vertragsangebot unterbreitet. Insgesamt 54 Millionen Euro bietet der saudi-arabische Erstligist Toney verteilt auf drei Jahre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der FC Arsenal und der FC Chelsea haben die Fühler nach dem Engländer ausgestreckt. Toney, der an die Bees nur noch bis zum kommenden Sommer gebunden ist, musste vergangenes Jahr eine achtmonatige Sperre aufgrund von Verstößen gegen die Wettregeln absitzen. Daher kam er in der abgelaufenen Saison nur auf 17 Einsätze, in denen er vier Tore und zwei Vorlagen verbuchen konnte.