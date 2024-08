West Ham: Füllkrug bekommt Konkurrenz

Trotz der Verpflichtung von Niclas Füllkrug (31) könnte West Ham United bald einen weiteren Stürmer verpflichten. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ befinden sich die Verhandlungen mit der AS Rom über eine Leihe von Tammy Abraham inklusive einer 22 bis 23 Millionen Euro schweren Kaufoption im Endstadium.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche mit dem 26-jährigen Engländer, an dem auch der AFC Bournemouth interessiert sein soll, seien derweil noch nicht so weit fortgeschritten. In der abgelaufenen Saison fiel der einstige 41-Millionen-Einkauf aufgrund einer Verletzung am Kreuzband lange Zeit aus und absolvierte nur drei Pflichtspiele von Beginn an.