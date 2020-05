Hertha: Lehmann-Alternative hieß Kuranyi

Hertha BSC beschäftigte sich bei der Besetzung des vakanten Aufsichtsratspostens offenbar auch mit Kevin Kuranyi. Der ‚Bild‘ zufolge war der ehemalige Bundesliga-Stürmer die Alternative zu Jens Lehmann, zog gegen den 61-maligen Nationaltorhüter am Ende allerdings den Kürzeren.

Am vergangenen Sonntag teilte die Alte Dame offiziell mit, dass Lehmann die Nachfolge von Jürgen Klinsmann als Interessen-Vertreter von Investor Lars Windhorst im Hertha-Aufsichtsrat wird. Neben dem Ex-Keeper, der in seiner Karriere unter anderem bei Schalke 04, Borussia Dortmund und dem FC Arsenal im Tor stand, installierten die Berliner auch Top-Berater Marc Kosicke in ihrem Kontrollgremium.