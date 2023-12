Bayern-Flirt Beraldo nach England?

Leicester City hat sich in den Transferpoker um Lucas Beraldo eingeschaltet. Wie das brasilianische ‚UOL Esporte‘ berichtet, bereitet der englische Zweitligist ein Angebot über 20 Millionen Euro für das Abwehr-Talent des FC São Paulo vor. Die Brasilianer sollen im Januar zu Spielerverkäufen gezwungen sein und wissen dem Bericht zufolge, dass Beraldo einer ihrer gefragtesten Spieler ist. Die 20-Millionen-Offerte aus Leicester werde deshalb in São Paulo als reines Einstiegsangebot betrachtet.

Beraldo ist ein 20-jähriger Innenverteidiger mit starkem linken Fuß, der in Brasilien als großes Talent gilt. Beim den SPFC schaffte er im Laufe dieses Jahres den Durchbruch und stand regelmäßig in der Startelf. In der Vergangenheit wurden unter anderem bereits der FC Bayern und Borussia Dortmund mit dem Talent in Verbindung gebracht.