Hannover: Bleibt Bayerns Lee doch länger?

Die Zukunft von Hyun-ju Lee ist weiterhin offen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei Hannover 96, bezogen auf die Kaufoption in Höhe von einer Million Euro: „Das können wir uns nicht leisten. Ich werde in den nächsten Tagen mit den Bayern sprechen.“ Lee kehrt also nach aktuellem Stand im Sommer nach dem Ende seiner Leihe zum FC Bayern zurück, die Niedersachsen haben aber dennoch Hoffnung auf ein Comeback.

Dem Boulevardblatt zufolge will Mann versuchen, die Ablöse für den 22-Jährigen zu drücken. Auch eine weitere Leihe sei im Bereich des Möglichen. Lee zählte beim Zweitligisten in der abgelaufenen Saison zum festen Kader und kam auf 24 Pflichtspiele, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen beitragen konnte.